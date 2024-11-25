Беглов поздравил экс-губернатора Петербурга Яковлева с 80-летием

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил с 80-летием своего предшественника Владимира Яковлева, который занимал пост градоначальника с 1996 по 2003 год, сообщает пресс-служба Смольного.

«Благодаря Вашему таланту руководителя, город прошёл через важные преобразования, укрепил позиции одного из ведущих культурных, промышленных и образовательных центров России», — говорится в сообщении.

Господин Беглов добавил, что под руководством Яковлева широко отпраздновали 300-летие Петербурга. Были реализованы масштабные проекты по развитию транспортной инфраструктуры, строительству развязок, благоустройству, набирало темпы жилищное строительство, расширялись международные связи.

Градоначальник поблагодарил своего предшественника за помощь, которую он продолжает оказывать мегаполису, а также пожелал ему крепкого здоровья и новых успехов.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Беглов и председатель правления ВТБ Андрей Костин подписали концессионное соглашение о строительстве трех этапов Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД). Возведение второй, третьей и четвертой очереди начнется в 2025 году.

Андрей Маркелов