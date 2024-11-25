Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Дорожники устранили дефекты полотна на трех улицах Ижевска в выходные

Дорожники Ижевска устранили дефекты дорожного полотна литым асфальтом на улицах Карла Маркса, Пастухова и в пер. Широкий общей площадью 52 кв. м за выходные. Также сотрудники собрали 31 куб. м мусора и 28 т смета. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Предыдущая фотография

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Следующая фотография
1 / 2

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

На сегодняшний день запланированы промывка ливневой канализации на набережной, подметание восьми городских улиц и сбор смета на четырех, включая ул. Ленина. Также проведут устранение дефектов дорожного полотна на улицах Ворошилова, Сабурова, Союзная и Петрова.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...