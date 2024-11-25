Администрация Екатеринбурга запустила конкурс на новогоднее оформление города

Стартует конкурс на лучшее новогоднее оформление уральской столицы, сообщил в своем Telegram-канале мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. По его словам, к праздникам украсят около 10 тыс. предприятий. Гирляндами и инсталляциями украсят входные группы зданий, витрины, социальные учреждения, дворы, парки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Создание особой атмосферы в городе – неотъемлемая часть новогоднего волшебства. Считаю важным создать эту атмосферу для наших жителей и гостей, а в особенности – для детей»,– прокомментировал глава города.

Участниками конкурса «Новогодний Екатеринбург» могут стать любые организации, а также индивидуальные предприниматели. Итоги конкурса подведут в январе 2025 года.

Валерия Шестопалова