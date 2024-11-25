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Пассажиравтотранс: снятие с маршрутов Volgabus 5270G не усугубит ситуацию на дорогах

Вместо снятых с эксплуатации автобусов Volgabus 5270G на линию выйдет резервный подвижной состав, сообщили «Ъ-СПб» в пресс-службе СПб ГУП «Пассажиравтотранс». На предприятии уверяют, что проблем с транспортом в городе не возникнет.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Всего приостановили эксплуатацию 61 автобуса, поступившего в Петербург по контракту 2018 года. Их заменят другими пассажирскими транспортными средствами, находящимися в резерве ПАТ. «Транспортная работа будет выполнена в полном объеме»,— заключили в пресс-службе предприятия.

Взрыв в салоне рейсового автобуса № 26 произошел 24 ноября, когда пассажирское транспортное средство двигалось по Лиговскому проспекту. В результате ЧП в больницу госпитализировали пожилую женщину. Сегодня, 25 ноября, «Пассажиравтотранс» принял решение снять с маршрутов аналогичные автобусы и прокомментировал причины аварии.

Представители завода-изготовителя и производители оборудования вызваны в Петербург для разбирательства в причинах возникновения дефекта и возможности дальнейшей эксплуатации транспортных средств.

Полина Пучкова

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