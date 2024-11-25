Лужский ККЗ инвестировал в модернизацию производства 200 млн рублей в 2024 году

Лужский комбикормовый завод (ЛККЗ) завершил второй этап модернизации производства — в октябре на предприятии ввели в эксплуатацию линию микро- и макродозирования, приобретенную у разработчика ООО «МК ТЕХНЭКС» (Екатеринбург).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как пояснили в компании, оборудование было спроектировано и произведено специально под нужды ЛККЗ. Его запуск должен позволить заводу в ближайшее время удвоить текущие производственные объемы за счет расширения линейки производимых продуктов.

В настоящее время выпускаемая ЛККЗ продукция — комбикорм для свиней — потребляется свиноводческими хозяйствами агрохолдинга «МитПром» (он же является владельцем ЛККЗ) на Северо-Западе — АО «Свинокомплекс Приозерный» и АО «Свинокомплекс "Устьволмский"».

По словам генерального директора ООО «МитПром» Владимира Воркина, в 2025 году агрохолдинг ставит себе целью выйти на мощность 120 тыс. тонн/год. При этом половину от этих объемов ЛККЗ предполагается продавать сторонним потребителям, не связанным с «МитПромом».

В целом за текущий год в ремонт, модернизацию и техническое перевооружение ЛККЗ уже инвестировано порядка 200 млн рублей. Из них около 98 млн руб. были потрачены на закупку линии по микро- и макродизированию, ее монтаж и интеграцию в систему управления заводом.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в марте этого года Лужский комбикормовый завод в Ленобласти перезапустил производство кормов для животноводства после двух лет простоя.

Андрей Цедрик