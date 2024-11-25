В Челябинской области в 2024 году увеличилось число заражений ВИЧ половым путем

По данным за девять месяцев 2024 года в Челябинской области 31,5 тыс. жителей, зараженных вирусом иммунодефицита человека, состоят на учете в медицинских организациях. 86% из них принимают антиретровирусную терапию. Заболеваемость ВИЧ в регионе в сравнении с аналогичным периодом 2023 года снизилась на 5,4%. Об этом сообщила заведующая отделением профилактики и социальной реабилитации ГБУЗ «Областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями» Наталья Кущева на пресс-конференции.

Более 84% пациентов с ВИЧ в регионе заразились половым путем. Этот показатель в сравнении с 2023 годом увеличился на 5,2%. Среди инфицированных в Челябинской области 55% мужчин и 45% женщин.

Наиболее сильный рост заболеваемости ВИЧ фиксируется в Верхнем Уфалее, Еманжелинском и Коркинском муниципальных округах.