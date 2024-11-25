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В Волго-Вятском банке Сбербанка количество пользователей подписками «СберПрайм» увеличилось в 2,5 раза

В топ-3 по популярности вошли Татарстан, Нижегородская область и Пермский край

За девять месяцев 2024 года количество пользователей подписок «СберПрайм» превысило 1,4 млн. Это почти в 2,5 раза больше, чем годом ранее. В топ регионов по темпу прироста пользователей вошли Марий Эл, где рост составил 2,7 раза, Татарстан — рост в 2,6 раза и Владимирская область — рост более чем в 2,5 раза.

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

В топ регионов по количеству пользователей подписок СберПрайм» вошли Татарстан — число пользователей достигло более 330 тыс., Нижегородская область — 300 тыс. пользователей и Пермский край — более 234 тыс. пользователей.

«Каждый год мы видим, что популярность наших подписок "СберПрайм" растет. И на это есть объективные причины. Клиент платит за подписку меньше, чем за каждый продукт в ней. В ней собраны самые востребованные сервисы и финансовые услуги, необходимые для повседневной жизни. Удобное решение помогает нашим клиентам не только экономить свои ресурсы и оптимизировать расходы, но и получать повышенные бонусы "Спасибо" за покупки по карте Сбербанка. Оформить такую подписку можно как в офисе банка, так и самостоятельно через приложение "Сбербанк Онлайн"»,— сказал заместитель председателя Волго-Вятского банка Сбербанка Юрий Бычковский.

«Подписку "СберПрайм" я впервые подключила в прошлом году. Тогда я перешла на доставку продуктов на дом и узнала, что с подпиской с каждой покупки возвращается кешбэк бонусами "Спасибо", которые потом, опять же, можно потратить на свои следующие покупки. Сейчас я уже пользуюсь несколькими сервисами, которые входят в "СберПрайм", и они мне обходится либо дешевле, либо вообще бесплатно. А возможность в начале месяца выбрать больше категорий с повышенными бонусами "Спасибо", позволяет хорошо экономить семейный бюджет»,— отметила клиент Волго-Вятского банка Сбербанка из Нижнего Новгорода Инна Алексеевна.

Волго-Вятский банк Сбербанка* обслуживает девять субъектов РФ – Нижегородская, Владимирская, Кировская области, Республики Татарстан, Чувашия, Мордовия, Марий Эл, Удмуртия, Пермский край.

ПАО Сбербанк

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