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В Кургане вновь на полгода перенесли сроки сдачи бассейна госуниверситета

Курганский государственный университет снова подписал дополнительное соглашение с подрядчиком «Курганстальмост» о продлении сроков строительства спортивного бассейна для вуза на полгода. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Стороны подписали договор в июле 2022 года. Тогда планировалось, что бассейн достроят к октябрю 2023-его. Однако контракт продлили сначала до июля, а потом до декабря 2024 года. Сейчас окончание работ снова перенесли — до июля 2025-го.

По планам, плавательный бассейн будет представлять из себя трехэтажное здание, включая цокольный этаж. На первом этаже разместятся 500-кубовая чаша бассейна с шестью дорожками и раздевалки. На втором — тренерские и сервисные помещения. Площадь здания составит 2,3 тыс. кв. м. Общая сумма контракта — 339 млн руб. «Курганстальмост» получил аванс в 41,9% от цены строительства, или 141,9 млн руб. 75% работ должны выполнить субподрядчики из числа субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций. На данный момент компании фактически оплачено 161,6 млн руб., работы выполнены на сумму 39,4 млн руб.

Виталина Ярховска

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