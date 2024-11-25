В Уфе откроется генконсульство Беларуси

Как сообщил на оперативном совещании в правительстве Башкирии руководитель уфимского отделения посольства Беларуси в России Артур Карпович, МИД Беларуси согласовал открытие в Уфе генерального консульства страны. Дата открытия консульства не называлась.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Глава Башкирии Радий Хабиров выразил благодарность господину Карповичу, который уходит c поста.

«Проведена большая работа. Вы стали родным для нас. Позвольте с глубоким уважением вручить вам благодарность главы Башкортостана»,— заявил господин Хабиров.

Олег Вахитов