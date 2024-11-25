Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Уфе откроется генконсульство Беларуси

Как сообщил на оперативном совещании в правительстве Башкирии руководитель уфимского отделения посольства Беларуси в России Артур Карпович, МИД Беларуси согласовал открытие в Уфе генерального консульства страны. Дата открытия консульства не называлась.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Глава Башкирии Радий Хабиров выразил благодарность господину Карповичу, который уходит c поста.

«Проведена большая работа. Вы стали родным для нас. Позвольте с глубоким уважением вручить вам благодарность главы Башкортостана»,— заявил господин Хабиров.

Олег Вахитов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...