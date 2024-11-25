В Ярославской области на домах матерей-героинь повесили таблички
В Ярославской области установили памятные таблички «Здесь живет мать-героиня». Об этом сообщил инициатор проекта, уполномоченный по правам ребенка Михаил Крупин.
Фото: уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области
Целью проекта называется пропаганда материнства и создание многодетных семей. «Матери-героини» проживают в Ярославле, Некрасовском, Ярославском, Даниловском районах и Переславском округе. Среди них есть мамы 12 и 13 детей.
Почетное звание «Мать-героиня» присваивается женщинам, которые родили и воспитали десять и более детей.
«Многодетность очень важна для России. Именно поэтому в настоящий момент Указом Президента России возрожден институт матери-героини»,— подчеркнул господин Крупин.