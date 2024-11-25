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В Ярославской области на домах матерей-героинь повесили таблички

В Ярославской области установили памятные таблички «Здесь живет мать-героиня». Об этом сообщил инициатор проекта, уполномоченный по правам ребенка Михаил Крупин.

Фото: уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области

Фото: уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области

Целью проекта называется пропаганда материнства и создание многодетных семей. «Матери-героини» проживают в Ярославле, Некрасовском, Ярославском, Даниловском районах и Переславском округе. Среди них есть мамы 12 и 13 детей.

Почетное звание «Мать-героиня» присваивается женщинам, которые родили и воспитали десять и более детей.

«Многодетность очень важна для России. Именно поэтому в настоящий момент Указом Президента России возрожден институт матери-героини»,— подчеркнул господин Крупин.

Алла Чижова

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