Казань за год увеличила инвестиции в основной капитал на 48%

Казань увеличила инвестиции в основной капитал на 48% по сравнению с прошлым годом, за полгода объем вложений в сопоставимых ценах составил более 192,2 млрд руб. Об этом сообщил заместитель руководителя Исполкома города Ильдар Шакиров на аппаратном совещании.

Крупные и средние предприятия города же привлекли 144,2 млрд руб., что на 36,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Заместитель руководителя исполкома отметил, что Казань занимает первую позицию среди городов-миллионников по объемам инвестиций в основной капитал для крупных и средних компаний.

Влас Северин