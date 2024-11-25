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Банк ищет инвестора, чтобы вдохнуть новую жизнь в объекты Красноусольского завода

В березовом краю Башкирии в селе Красноусольский сохранился уникальный объект: часть зданий бывшего стекольного завода. Красноусольский завод является редким комплексом, который имеет большой инвестиционный потенциал – как туристический, так и производственный.

Фото: АО «Банк ДОМ.РФ»

Сегодня этот комплекс занимает более 4,8 га земли и включает в себя 8 складских зданий общей площадью более 4 тысяч квадратных метров, три из которых являются выявленными объектами культурного наследия. Как отмечает собственник АО «Банк ДОМ.РФ», объект легко перепрофилировать в любое другое производство, а на территории можно открыть интерактивный музей, посвященный истории уральских мастеров, параллельно используя основную часть в производственных целях.

АО «Банк ДОМ.РФ» ищет для актива нового владельца, готового вдохнуть жизнь в ансамбль зданий с двухсотлетней историей и предлагает объект на аукционе со стартовой ценой в 1 рубль. Столь низкую начальную цену лота банк объясняет желанием привлечь инвестиции в восстановление культурного достояния, что в свою очередь поможет создать дополнительные рабочие места для местных жителей и возродив наследие предков, пополнить список туристических мест района.

Актив расположен в самом центре Красноусольска, у него удобная логистика, а рядом находятся популярные туристические места – курорт, санаторий, храм Табынской иконы Божьей матери, также недалеко располагается страусиная ферма.

Сам Красноусольский завод был основан в 1752 году симбирскими купцами Твердышевым и Мясниковым. Изначально он назывался Богоявленским и специализировался на плавке меди. Руду на завод привозили в основном из Оренбургской области - с рудников Каргалинской степи. Медеплавильный завод проработал до 1887 года, за это время вокруг производства образовался поселок, население которого превышало 1200 человек.

Новый владелец завода Пашков решил реорганизовать производство и в 1894 году здесь начали изготавливать оконное стекло.

Фото: АО «Банк ДОМ.РФ»

В 1917 году здесь был создан Совет рабочих депутатов, еще через год рабочие организовались в отряд, который стал частью армии Блюхера. Шло и развитие самого производства: в 1931 году на заводе началась реконструкция, был внедрен новый метод изготовления стекла вертикальным вытягивание через лодочку.

Начало 90-х годов ХХ века Красноусольский стекольный завод переживал тяжело: из девяти механизированных линий в работе осталось лишь три, а к 1996 году производство было остановлено. Позднее кабмин Башкирии решил переформатировать завод и здесь стали выпускать тару для пищевой и перерабатывающей промышленности. В 2007 году предприятие полностью прекратило свою деятельность.

Сегодня часть завода уже нашла нового владельца.

Администрация Гафурийского района не единожды заявляла, что комплекс Красноусольского завода представляет «исторический и туристический интерес», а на территории можно реализовать проект, подобный тому, что создан на базе комплекса Воскресенского медеплавильного завода в Мелеузовском районе.

Торги проходят на площадке «Сбербанк АСТ». Прием заявок от участников аукциона (номер процедуры SBR028-2411190036) продлится до 16 декабря текущего года, а 24 декабря будет определен победитель аукциона.

АО «Банк ДОМ.РФ»

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