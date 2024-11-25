МГТУ им. Баумана получит от правительства еще 1,5 млрд руб. на «Квантум парк»

Премьер-министр России сообщил, что правительство выделит 1,5 млрд руб. на оснащение кластера «Квантум парк» в МГТУ им. Баумана. В сентябре новые корпуса университета, в том числе «Квантум парк», открыли президент Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин.

«Средства поступят уже в текущем году и будут направлены на авансирование необходимого материально-технического обеспечения, включая оборудование, монтажные и пусконаладочные работы, аттестацию чистых производственных помещений»,— сказал Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами (цитата по сайту правительства).

Премьер-министр добавил, в «Квантум парке» расположены междисциплинарные лаборатории квантовых, фотонных и флюидных технологий. Как напомнил господин Мишустин, президент говорил, что такие кампусы должны стать интеллектуальным ресурсом «для решения задач подъема наших территорий, повышения качества жизни людей».

В рамках строительства кампуса МГТУ им. Баумана было построено и отреставрировано 14 зданий общей площадью 170 тыс. кв. м. В Центральном кластере, который состоит из пяти зданий, будут располагаться Инновационный хаб, кластер «Технологии защиты природы — Зеленая территория» и др.