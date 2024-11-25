В Башкирии подорожали бензин и солярка

ЛУКОЙЛ и «Башнефть-розница» обновили розничные цены на топливо. На автозаправках ЛУКОЙЛа бензин марки «ЭКТО 100» подорожал по сравнению с 10 ноября на 1 руб. 20 коп., до 81,58 руб. за литр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«ЭКТО 95», «Евро 95» и «ЭКТО 92» выросли в цене на 60 коп., до 59,17 руб., 58,75 руб. и 54,92 руб. за литр, следует из официального приложения «АЗС ЛУКОЙЛ». Дизельное топливо «ЭКТО» продается за 67,91 руб. за литр (рост за две недели — 1 руб. 20 коп.)

На заправках ООО «Башнефть-розница» (входит в НК «Роснефть») без изменений осталась цена на бензин АИ-100 (79,75 руб. за литр), остальные виды топлива за неделю подорожали на 20 коп. АИ-95 и АИ-95 «Евро 6» продаются за 56,2 руб. за литр, ATUM-95 и ATUM-95 «Евро 6» — за 57,25 руб. за литр.

Новая цена литра АИ-92 — 52,6 руб., ATUM-92 — 53,7 руб. Зимнее дизельное топливо «Евро» стоит 65,9 руб. за литр.

Идэль Гумеров