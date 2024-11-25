В Адыгее направят 825 млн рублей на создание этнопарка «Дегуакская долина»

На реализацию инфраструктурного проекта туристско-рекреационного парка «Дегуакская долина» в Адыгее направят 825 млн руб. Инвестиции выделят в рамках программы социально-экономического развития республики до 2030 года, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное министерство экономического развития и торговли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Власти также планируют привлечь свыше 1,2 млрд руб. частных инвестиций. Финансирование покроет разработку проектной документации и строительно-монтажные работы по созданию инженерной инфраструктуры.

Как уточнила зампредседателя комитета по туризму и курортам Бэла Джаримова, следующим этапом станет строительство инженерных сетей внутри территории парка. По прогнозу правительства Адыгеи, этнопарк обеспечит создание как минимум 160 постоянных рабочих мест.

«Строительство обеспечивающей инфраструктуры для инвестплощадок — это форма господдержки бизнеса, в данном случае — туристического бизнеса»,— подчеркнула госпожа Джаримова.

Нурий Бзасежев