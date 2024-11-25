В Башкирии на покупку жилетов выделят до 990 тысяч рублей

ГКУ «Хозяйственное управление Республики Башкортостан» (учредитель — Управделами главы Башкирии) ищет поставщика сувенирных женских и мужских жилетов для официальных мероприятий. Начальная цена контракта — 990 тыс. руб., источник финансирования — бюджет республики.

12 комплектов жилетов должны быть изготовлены из телячьей кожи, иметь воротники из пушнины (из шкуры лисы, куницы или песца) и окантовку из замши. Узоры должны быть выполнены башкирской тамбурной вышивкой.

Минимальная цена одного изделия — 40,9 тыс. руб., максимальная — 46,1 тыс. руб.

Поставщик определится по итогам запроса котировок 3 декабря.

Идэль Гумеров