Мэрия оспаривает решение УФАС о торгах на право застройки в Зауфимье

Мэрия Уфы просит арбитражный суд Башкирии отменить решение и предписание УФАС, потребовавшего изменить условия торгов на право застройки Зауфимья, сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе администрации. Исковое заявление пока не принято в производство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Уфа», комплексное развитие территории площадью около 157 га, расположенной севернее деревни Елкибаево (возле Восточного выезда), предполагает инвестиции на сумму от 207 млрд руб. и строительство многоквартирных жилых домов высотой до 50 этажей. По жалобе ООО «Специализированный застройщик "Яркий 8.1"» (входит в группу компаний «Третий трест») региональное УФАС предписало мэрии изменить условия торгов на право застройки. По мнению ведомства, критерии оценивания участников, по которым застройщик должен иметь производственную базу на территории города, ограничивают конкуренцию. Организаторы должны изменить данное условие и продлить прием заявок.

Кроме мэрии, решение антимонопольного органа оспаривает ООО «Специализированый застройщик "Востокинвестпроект"» (учредители — дочерние фирмы ООО «СЗ "ИСК Уфы"» и ООО «ПСК-6»).

На сегодняшний день торги приостановлены определением арбитражного суда в рамках другого дела, в котором челябинское ООО «Горные разработки» требует отменить конкурс.

Идэль Гумеров