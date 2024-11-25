В двух поселках Челябинской области сняли карантин по бешенству животных

В Челябинской области на территории поселков Октябрьский и Буранный отменен карантин по бешенству животных. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации. Ограничительные мероприятия в связи с бешенством домашних животных были введены в сентябре 2024 года.

В поселке Октябрьский Брединского муниципального района очагом распространения болезни стала квартира в доме №12 по улице Октябрьская, а в поселке Буранный Агаповского района — второй подъезд дома №107 на улице Школьная. Мероприятия по ликвидации очагов бешенства были проведены в радиусе 2 км от места выявления заболевания.