В Сириусе открыли первый социальный центр

В Сириусе открылся первый социальный центр «Милосердие», который будет оказывать помощь малоимущим, многодетным семьям и людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Центр создали на базе Патриаршего подворья при Храме Нерукотворного Образа Христа Спасителя, он призван объединить усилия по поддержке нуждающихся, сообщает пресс-служба федеральной территории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба федеральной территории «Сириус» Фото: пресс-служба федеральной территории «Сириус»

Основная задача центра — помощь малоимущим, многодетным семьям и людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Центр будет принимать и распределять хорошие вещи, в том числе детскую одежду, игрушки, канцелярские товары и предметы личной гигиены, которые приносят неравнодушные жители города.

По воскресеньям в центре будут дежурить волонтеры, фиксируя поступающие вещи и готовя их для выдачи нуждающимся. Все переданные предметы будут отправляться в прачечную, где их стирают, гладят, сортируют и подготавливают к передаче получателям. Такой порядок позволяет избежать возможных злоупотреблений и обеспечить эффективное распределение помощи.

Директор департамента труда и социального развития администрации Сириуса Наталья Шкалова отметила, что открытие социального центра — это важный шаг в развитии социальной инфраструктуры города, и в дальнейшем центр станет основой для более тесного взаимодействия между администрацией и духовенством в решении социальных вопросов.

Центр «Милосердие» открыт на первом этаже Храма Нерукотворного Образа Христа Спасителя, вход в него осуществляется со стороны железной дороги. В церковной лавке принимаются все желающие помочь центру. Здесь также приветствуют сотрудничество с магазинами, готовыми жертвовать часть своих товаров.

В подготовке к открытию приняли участие более 30 волонтеров, и уже в первые дни работы центра жители принесли множество вещей. В будущем центр планирует организовать детский уголок и проводить чаепития для родителей, которые приходят с детьми за помощью, а также продолжать собирать гуманитарную помощь для нужд СВО, рассказала одна из волонтеров центра Ирина Даций.

Мария Удовик