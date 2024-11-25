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В море у Сочи произошло землетрясение

В море у Сочи произошло землетрясение. Эпицентр находился в море на расстоянии 7 км юго-западнее города, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Фото: loon.site

Фото: loon.site

Сейсмособытие было зафиксировано 24 ноября в 18:33 по мск специалистами Единой геофизической службы Российской академии наук Обнинска. Землетрясение произошло на широте 43.53, долготе 39.70, глубине 5 км. Магнитуда землетрясения составила 3,3.

Жалоб от населения, информации о разрушениях не поступало, уточнили в МЧС.

Татьяна Ручкина

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