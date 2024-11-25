Курганский МУП «Прометей» приватизируют после обвинений в ненадлежащей работе

Администрация Кургана приватизирует муниципальное унитарное предприятие «Прометей», преобразуя его в общество с ограниченной ответственностью. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии. Ранее на работников МУПа завели уголовные дела о ненадлежащем исполнении обязанностей.

Вся доля ООО будет принадлежать городской администрации. До первого общего собрания участников временно исполняющим обязанности директора назначен Андрей Истомин, ранее возглавлявший МУП. Совет директоров будет состоять из пяти человек. Уставный капитал общества — 107,6 млн руб. В состав подлежащего приватизации имущества входят: нежилые помещения, здания котельных и тепловые трассы балансовой стоимостью 42,2 млн руб., а также легковые и грузовые автомобили, трактор балансовой стоимостью 3,6 млн руб. и оборудование на 19,8 млн руб. Организация имеет дебиторскую задолженность общей суммой 91,1 млн руб. и кредиторскую — 52 млн руб.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в октябре текущего года в суд направили уголовное дело в отношении бывшего исполняющего обязанности директора муниципального предприятия «Прометей». По данным следствия, с сентября 2023 года по март 2024-го он ненадлежащим образом обслуживал многоквартирные дома, в результате чего жильцы проживали в опасных для здоровья условиях. Одна из жительниц дома поскользнулась на наледи, которая образовалась после интенсивных испарений из подвала дома. Пострадавшая получила травмы. Кроме того, бывший и. о. начальника не исполнил 28 решений судов о необходимости организации и проведения ремонтов многоквартирных домов. Уголовное дело было возбуждено по ч.1 ст.238 и ч.2 ст.315 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, а также злостное неисполнение муниципальным служащим вступившего в законную силу решения суда).

Позже в октябре завели уголовное дело в отношении должностных лиц МУПа по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). По данным следствия, с июля по октябрь текущего года сотрудники не подготовили 32 жилых дома к отопительному сезону. При этом закончить работы необходимо было не позднее 18 октября. Как отмечают в СКР по Челябинской области, отсутствие теплоснабжения создало реальную угрозу жизни и здоровью граждан. Устанавливаются ответственные за подготовку к отопительному сезону сотрудники МУПа и все обстоятельства преступления.

Виталина Ярховска