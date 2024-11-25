УФАС признало ненадлежащей рекламу в популярном челябинском сообществе в VK

Управление ФАС России по Челябинской области признало ненадлежащей рекламу в сообществе «Подслушано ЧМЗ (Official)» в социальной сети «ВКонтакте». Посты размещались без обязательной маркировки, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Дело по признаками нарушения ч. 16 ст. 18.1 закона «О рекламе» было возбуждено в октябре. В группе распространялась информация об услугах школы танцев и студии массажа, по продаже квартир, распродаже постельных принадлежностей, парикмахерских услугах и доставке суши, пиццы и суповых наборов из рыбы. УФАС установило, что публикации направлены на привлечение внимания и формирование интереса со стороны потребителей, а значит являются рекламой. При этом в постах отсутствует пометка «реклама» и информация рекламодателе.

Рекламораспространителю выдано предписание о прекращении нарушения законодательства о рекламе. Нарушитель будет привлечен к административной ответственности.