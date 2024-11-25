24 ноября в Казани произошло 113 ДТП, водители сбили 2 пешеходов

В Казани 24 ноября зафиксировали 113 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях. Вчера произошло 4 ДТП с пострадавшими. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ Казани.

Водители города сбили 2 пешеходов. Другое ДТП произошло в результате столкновения автомобилей. Еще один пассажир пострадал в общественном транспорте в результате падения.

Сотрудники ГИБДД задержали 8 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Установлено, что еще у 2 участников дорожного движения не было прав. Полиция доставила 6 граждан по подозрению в совершении преступлений.

Диана Соловьёва