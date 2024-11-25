В Тетюшском районе в ДТП погиб 1 человек, еще трое госпитализированы
В Тетюшском районе Татарстана в результате ДТП погибла 19-летняя пассажирка автомобиля «Лада Калина». Еще три человека были госпитализированы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.
ДТП произошло вчера около 20:36 рядом с селом Байрашево. По предварительным данным, 19-летняя девушка не справилась с управлением автомобиля «Лада Калина». Водитель пыталась объехать препятствие на дороге. В машине также находились еще четыре девушки.
Автомобиль вылетел в кювет. Одна из пассажирок погибла, еще трех госпитализировали. Водитель отказалась от госпитализации.
На место происшествия выехал зампрокурора Тетюшского района Булат Закиров. Идет доследственная проверка. Ее ход взят на контроль прокуратуры района.