В Тетюшском районе в ДТП погиб 1 человек, еще трое госпитализированы

В Тетюшском районе Татарстана в результате ДТП погибла 19-летняя пассажирка автомобиля «Лада Калина». Еще три человека были госпитализированы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

ДТП произошло вчера около 20:36 рядом с селом Байрашево. По предварительным данным, 19-летняя девушка не справилась с управлением автомобиля «Лада Калина». Водитель пыталась объехать препятствие на дороге. В машине также находились еще четыре девушки.

Автомобиль вылетел в кювет. Одна из пассажирок погибла, еще трех госпитализировали. Водитель отказалась от госпитализации.

На место происшествия выехал зампрокурора Тетюшского района Булат Закиров. Идет доследственная проверка. Ее ход взят на контроль прокуратуры района.

Диана Соловьёва