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В Тюменской области закрылось 307 заведений общепита в 2024 году

За три квартала 2024 года в Тюменской области закрылось 307 кафе и ресторанов, что на 50% больше, чем за тот же период того же года, сообщили «РБК-Тюмень» в «Контур.Фокусе».

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

С начала года в Тюмени закрылось множество ресторанов, работавших более двух лет — по мнению экспертов, это связано с кадровым гололдом и низкой компетентностью персонала и работников управления. Ситуация в дальнейшем может ухудшиться, так как в текущих условиях содержать заведения затратно, а локальных игроков постепенно вытесняют федеральные.

При этом в регионе регистрируется рекордный прирост новых заведений: в течение года в Тюменской области открылось 372 новых заведения — за три квартала 2023 года было открыто 357 заведений, в 2022 году — 323 заведения. Согласно аналитике «Контур.Фокуса», к 1 октября в регионе работало 2351 заведение общепита, из них 77,67% составили рестораны, 15,23% — кафе и 7,10% — бары. В прошлом году их насчитывалось 2294.

Медианный возраст организаций общепита в Тюменской области за последние три года увеличился на 9,11% и составил 3,6 года, на 2% возросло число заведений с возрастом свыше 10 лет — они также имеют большой запас финансовой прочности. Кроме того, шесть юрлиц признаны банкротами, а в отношении еще одного ведется наблюдение. В 2023 году таких дела было три.

Подробнее о том, как ресторанный бизнес справляется с санкциями и нехваткой кадров, рассказала тюменский ресторатор Лариса Невидайло в интервью «Ъ-Урал» — «Стабильность и прогнозируемость — это пустые слова»

Ирина Пичурина

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