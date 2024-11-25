СКР расследует убийство в краснодарской гостинице

В одной из гостиниц Краснодара в ночь на 16 ноября произошло убийство человека. Подозреваемым является знакомый жертвы, сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По данным ведомства, между двумя гостями возник конфликт в состоянии алкогольного опьянения. Инцидент произошел в коридоре гостиницы, после чего злоумышленник скрылся в своем номере.

В ходе ссоры подозреваемый нанес множество ножевых ранений в грудь и шею жертвы. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Подозреваемый признал вину на допросе. Суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Расследование продолжается.

Фил Златов