В Курганской области на стройплощадке обнаружили 26 незаконных мигрантов

Курганские полицейские проверили крупный строительный объект и во второй раз обнаружили нелегальных мигрантов. В прошлый раз за подобные нарушения работодателей оштрафовали на 650 тыс. руб., сообщает пресс-служба ГУ МВД по Курганской области.

Полицейские проверили более 70 иностранцев, 26 из них не имели разрешительных документов для трудовой деятельности. Кроме того, некоторые мигранты уклонялись от обязательного медицинского освидетельствования и дактилоскопической регистрации. Шесть иностранных граждан, превысивших установленные сроки пребывания в России, будут выдворены за пределы страны по решениям Курганского городского суда.

Виталина Ярховска