В Челябинской области за пять лет число вакансий с удаленкой выросло в 9,4 раза

С января по ноябрь 2024 в Челябинской области было открыто 16,5 тыс. вакансий с удаленным режимом работы. За прошедшие пять лет их количество выросло в 9,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. При этом в общей массе вакансий доля подобных составляет 7%, сообщает Hh.ru.

По итогам октября чаще всего найти работу вне офиса могут специалисты из сферы «Искусство, развлечения, массмедиа» — 35% от всех вакансий в данной профессиональной области предполагает удаленную занятость. На втором и третьем месте — сотрудники сферы страхования (30% вакансий) и ИТ-специалисты (25%). В топ-8 также попали такие профессиональные области: «Маркетинг, реклама, PR» (23%), «Продажи, обслуживание клиентов» (21%), «Управление персоналом, тренинги» (17%), «Финансы, бухгалтерия» (11%) и «Наука, образование» (9%).

Виталина Ярховска