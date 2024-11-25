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Под Коркино в ДТП с переворотом погибла пассажирка

В Коркинском округе после ДТП с переворотом машины погибла пассажирка, сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по Челябинской области.

По предварительным данным, днем 24 ноября 22-летний водитель Lada Priora двигался по дороге Коркино — Первомайский. После съезда с проезжей части в правый кювет автомобиль опрокинулся и врезался в дерево. В результате ДТП 23-летняя пассажирка погибла в машине скорой помощи, водитель с ранениями доставлен в медицинское учреждение. Оба не были пристегнуты.

Виталина Ярховска

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