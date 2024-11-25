Актер и радиоведущий Владимир Самойлов скончался в возрасте 80 лет

Советский и российский актер, радиоведущий и диктор Владимир Самойлов скончался на 81-м году жизни, сообщил портал «Кино-Театр.Ру». Артист умер еще 20 ноября, причина его смерти не уточняется.

Владимир Самойлов родился 21 марта 1944 года во Владивостоке. Окончил актерский факультет Театрального училища имени М. С . Щепкина и Государственный институт театрального искусства имени А. В . Луначарского. Артистическую деятельность начал в театральной труппе при Росконцерте. В 1971 году пришел в качестве диктора на Всесоюзное радио, где занимался озвучиванием кинокартин отечественных и зарубежных режиссеров.

С 1991 года и на протяжении длительного времени Владимир Самойлов работал на радиостанции «Маяк», где вел цикл авторских музыкальных и культурно-просветительских программ: «Завалинка», «Отдыхать, так с музыкой» и «России первая любовь». Позднее трудился на «Маяке» корреспондентом и комментатором отдела культуры. В 1999 году Самойлов был удостоен Пушкинской медали за просветительскую деятельность. Он также был известен как чтец аудиокниг, снялся в детективных фильмах «Хищники» и «Заложники "Дьявола"».