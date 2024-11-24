Композитор Павел Карманов умер в возрасте 54 лет

Композитор-минималист Павел Карманов ушел из жизни в возрасте 54 лет, сообщил Союз композиторов России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Господин Карманов создавал произведения для камерных ансамблей, вокальные композиции в сопровождении инструментального ансамбля, хоровых и симфонических сочинений, а также музыку для телевидения и кино. С 2000 по 2017 год он также участвовал в московской рок-группе «Вежливый отказ». Его композиции играли на фестивалях в США, странах Евросоюза и Японии.

Павел Карманов родился 27 февраля 1970 года в Братске. Он окончил Московскую государственную консерваторию имени П. И. Чайковского. Господин Карманов считается одним из представителей минимализма в российской музыке. Его наиболее известные композиции — камерные пьесы «Утро в городе» и «Для Джулии».