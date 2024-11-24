В Татарстане средний возраст женщин при рождении ребенка составил 29 лет

В Татарстане средний возраст женщин, у которых появился ребенок, составляет 29 лет. Об этом сообщили в Татарстанстате.

В 2023 году 39% женщин родили первого ребенка. У 34% матерей в прошлом году появился второй ребенок, а у 20% — третий.

По данным на 1 января этого года, в республике проживает более 2,1 млн женщин. Из них 17,6% женщин моложе трудоспособного возраста, 30,4% — старше трудоспособного. 54% людей находятся в трудоспособном возрасте.

Ранее раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил женщин с Днем матери в своем Telegram-канале.

Диана Соловьёва