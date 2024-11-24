На трассе Р-402 в Тюменской области ожидается ухудшение видимости

В понедельник и во вторник. 25 и 26 ноября, на автодороге Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск ночью и утром ожидается туман с ухудшением видимости до 500 м. Местами может образоваться гололедица, сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Водителей Тюменской области предупредили об образовании гололедицы на дороогах

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Водителей Тюменской области предупредили об образовании гололедицы на дороогах

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

В среду, 27 ноября, на федеральной трассе в границах Тюменской области также может появится гололед. Уралуправтодор напомнил водителям о необходимости соблюдения ПДД во время движения.

Анастасия Таначева