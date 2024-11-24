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В Свердловской области 40-летний местный житель обвиняется в убийстве

Следственным отделом по Октябрьскому району Екатеринбурга СУ СКР по Свердловской области предъявлено обвинение 40-летнему местному жителю по ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

СУ СКР по Свердловской области предъявил обвинения местному жителю по ст. 105 УК РФ (убийство)

СУ СКР по Свердловской области предъявил обвинения местному жителю по ст. 105 УК РФ (убийство)

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

СУ СКР по Свердловской области предъявил обвинения местному жителю по ст. 105 УК РФ (убийство)

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как уточнил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, в ночь на 23 ноября 2024 года обвиняемый, находясь в состоянии опьянения вблизи дома на ул. Тверитина, 53-а в Екатеринбурге, нанес ножевые ранения двум местным жителям в ходе конфликта. После этого обвиняемый скрылся.

В результате полученных повреждений один из пострадавших впоследствии скончался в больнице, второму потерпевшему оказывается неотложная медпомощь.

«Согласно изученным видеозаписям камер наблюдения, фигурант шел некоторое время следом за своими будущими жертвами, после чего окликнул их, и далее между ними в процессе общения возник конфликт, закончившийся поножовщиной. Подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска по месту жительства, сопротивления он не оказал, воспринял визит полицейских спокойно»,— прокомментировал инцидент начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

На данный момент проведен осмотр места происшествия, допрошен ряд свидетелей, проведен неотложный обыск в жилище, назначен комплекс экспертиз. После установления обстоятельств произошедшего СКР намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу.

Анастасия Таначева

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