В Свердловской области 40-летний местный житель обвиняется в убийстве

Следственным отделом по Октябрьскому району Екатеринбурга СУ СКР по Свердловской области предъявлено обвинение 40-летнему местному жителю по ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран СУ СКР по Свердловской области предъявил обвинения местному жителю по ст. 105 УК РФ (убийство)

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ СУ СКР по Свердловской области предъявил обвинения местному жителю по ст. 105 УК РФ (убийство)

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как уточнил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, в ночь на 23 ноября 2024 года обвиняемый, находясь в состоянии опьянения вблизи дома на ул. Тверитина, 53-а в Екатеринбурге, нанес ножевые ранения двум местным жителям в ходе конфликта. После этого обвиняемый скрылся.

В результате полученных повреждений один из пострадавших впоследствии скончался в больнице, второму потерпевшему оказывается неотложная медпомощь.

«Согласно изученным видеозаписям камер наблюдения, фигурант шел некоторое время следом за своими будущими жертвами, после чего окликнул их, и далее между ними в процессе общения возник конфликт, закончившийся поножовщиной. Подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска по месту жительства, сопротивления он не оказал, воспринял визит полицейских спокойно»,— прокомментировал инцидент начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

На данный момент проведен осмотр места происшествия, допрошен ряд свидетелей, проведен неотложный обыск в жилище, назначен комплекс экспертиз. После установления обстоятельств произошедшего СКР намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу.

Анастасия Таначева