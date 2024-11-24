В Верхней Пышме пьяный водитель Lada снес забор у жилого дома

В Верхней Пышме (Свердловская область) 23-летний водитель автомобиля Lada, будучи за рулем в состоянии опьянения, снес забор у жилого дома. В результате ДТП пострадавших нет, сообщили в ГИБДД Свердловской области.

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По данным региональной ГИБДД, инцидент произошел в воскресенье, 24 ноября, в Верхней Пышме у д. 24 по ул. Калинина. Водитель Lada Kalina, двигаясь по улице с небезопасной скоростью, потерял контроль над управлением автомобиля и наехал на ограждение жилого дома.

Сотрудники Госавтоинспекции провели освидельствование водителя на трезвость, результат прибора показал наличие 0.804 мг/л. В отношении водителя составили материалы по ч.1.ст. 12.8 КоАП РФ за пьяное вождение и ч.3.1 ст. 12.5 КоАП РФ за управление транспортом с тонированными передними стеклами. Автомобиль эвакуировали на специальную стоянку.

В ГИБДД уточнили, что за минувшие сутки в Свердловской области исключены из процесса движения 75 водителей, нарувших ПДД, из них 45 пьяных водителей, 29 — не имеющих и лишенных водительских прав.

Анастасия Таначева