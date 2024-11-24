В Краснодаре грузовик насмерть сбил пешехода

Полиция Краснодара устанавливает обстоятельства ДТП, в результате которого погиб неустановленный мужчина. Об этом сообщает Госавтоинспекция Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Авария произошла 24 ноября около 1:10. По информации ГАИ, водитель грузовика ГАЗ, двигаясь по улице Новороссийской от ул. Дежнева в сторону ул. Лизы Чайкиной, сбил мужчину 40–45 лет возле дома №240/1.

В полиции уточняют, что пешеход переходил дорогу в неположенном месте: вне пешеходного перехода, но в зоне его видимости. От полученных травм пострадавший скончался на месте до приезда скорой помощи.

Александр Орлов