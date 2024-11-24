Продажи новых автомобилей на Кубани с начала года выросли на 62%

В Краснодарском крае в январе—октябре 2024 года продали 54,7 тыс. новых автомобилей. Это на 61,8% больше, чем годом ранее, следует из данных аналитического агентства «Автостат Инфо».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По объемам продаж Кубань опустилась на пятое место в России. Лидерами рейтинга стали Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург и Татарстан.

В октябре в Краснодарском крае продали 6692 новых легковых автомобиля — на 41% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По этому показателю Кубань также занимает пятое место в РФ.

В целом в России в октябре продали 168,2 тыс. новых машин (+52%), за 10 месяцев текущего года — 1,3 млн (+59%).

Александр Орлов