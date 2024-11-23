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Жителя Нижегородской области задержали за смертельное избиение в Чувашии

В Чувашии возбуждено уголовное дело против жителя Нижегородской области, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. Об этом сообщает пресс-служба СКР по Чувашской Республике.

По версии следствия, вечером 15 ноября в городе Шумерля подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил незнакомого мужчину возле подъезда дома. От полученных травм головы потерпевший скончался на месте.

Подозреваемый задержан, следствие будет ходатайствовать о его аресте. Расследование продолжается.

Анар Зейналов

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