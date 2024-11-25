«Промышленные предприятия закрывают большинство потребностей краевых аграриев»

Промышленные предприятия Краснодарского края практически полностью закрывают потребности сельхозпроизводителей региона в технике и оборудовании. Органы исполнительной власти разработали специальные меры поддержки, благодаря которым темпы роста промышленности на Кубани ежегодно показывают положительную динамику. Одно из главных препятствий в развитии отрасли — дефицит энергоресурсов, традиционный для края вопрос. Проблему решают развитием промышленной инфраструктуры — индустриальных парков и промтехнопарков в регионе. Об этом «Ъ-Кубань» в рамках Международной сельскохозяйственной выставки «Югагро-2024» рассказал министр промышленности Краснодарского края Дмитрий Хмелько.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

— Какие отрасли промышленности, выпускающие продукцию для АПК, сегодня представлены в Краснодарском крае?

— На текущий момент в нашем регионе представлены практически все отрасли промышленности, которые закрывают большинство потребностей краевых сельхозпроизводителей. В регионе производят зерноуборочные комбайны, тракторы, жатки, прицепную почвообрабатывающую технику: плуги, культиваторы, дисковые бороны, а также различные комплектующие. Кроме того, мы имеем хорошие компетенции в пищевом машиностроении. Наши предприятия могут создавать заводы «под ключ» для винодельческой отрасли, пивоварения, масложировой и молочной отраслей, производства сыров и других пищевых производств.

В Краснодарском крае наработаны серьезные компетенции в производстве упаковочного оборудования и комплектующих для него. Это и линии розлива жидкой продукции, и линии для выдува ПЭТ-тары. Кроме того, в крае представлено производство самой упаковки — будь то мягкая упаковка из картона, гофрокартона, либо жесткая упаковка — жестяные банки, крышки и так далее. Этикетки также производят у нас в регионе. Поэтому смело можем говорить, что практически все потребности наших сельхозпроизводителей мы закрываем.

— Какова доля участия таких производителей в пополнении регионального бюджета?

— Сложно оценить долю участия в бюджете конкретных производителей, да и не было цели это делать, но отмечу, что мы видим хорошую динамику по поступлению налогов в краевую казну в целом от предприятий промышленного комплекса Кубани. Так, по итогам 2023 года объем налоговых поступлений от представителей отрасли составил порядка 23 млрд руб., что — обращаю ваше внимание — на 67% больше, чем в 2022 году. По итогам девяти месяцев 2024 года мы также видим хорошую динамику налоговых поступлений, поэтому предполагаю, что по итогам этого года мы обойдем результат прошлого.

— Какие меры поддержки промышленных предприятий существуют сегодня в Краснодарском крае?

— Для промышленных предприятий мы выстроили хорошую инфраструктуру поддержки. С момента принятия основополагающего закона «О промышленной политике в Краснодарском крае» в 2015 году, была разработана отраслевая госпрограмма развития краевой промышленности, в рамках которой мы субсидируем промышленные предприятия. На текущий момент эта работа ведется по девяти направлениям. Также Фонд развития промышленности региона предоставляет займы по 13 программам. Коме того, существуют нефинансовые меры поддержки. Речь идет о льготном участии наших предприятий в экспозициях на ключевых выставочных площадках федерального и международного уровней. Также мы бесплатно продвигаем игроков рынка в рамках Промышленного портала Краснодарского края, где каждое предприятие может разместить свою продукцию и заявить о себе.

Регулярно востребованными мерами поддержки стали: компенсации части затрат на уплату первого взноса по лизинговым платежам, инженерное подключение к сетям.

Есть меры поддержки для управляющих компаний промышленных парков и промышленных технопарков — на создание инфраструктуры для резидентов. Кроме того, есть меры поддержки непосредственно для резидентов площадок — возмещение до половины затрат на аренду земли или производственных помещений.

Есть наши ключевые специализированные меры поддержки. Одна из самых популярных и востребованных — финансирование до 30% затрат, связанных с созданием или развитием импортозамещающих производств. Ежегодно, благодаря нашему губернатору, мы выделяем на эти цели порядка 1 млрд руб., это средства, которые эффективно осваиваются. Кроме того, мы компенсируем до 95% затрат предприятий на развитие инженерно-технических центров на их базе.

Одна из ключевых мер поддержки, которая актуальна для производителей в сфере аграрной техники,— компенсация нашим машиностроителям до 15% скидки, которую они предоставляют своим покупателям.

— Какие проблемы сегодня в отрасли и какие шаги предпринимаются по их устранению?

— Как и в любой отрасли, в промышленности есть свои сложности, связанные и с импортозамещением, и с санкциями в отношении нашей страны — с одной стороны. С другой — ограничения позволили нашим производителям выйти на новые рынки, развивать ранее не востребованные из-за импорта производства. Помощью в этом являются наши меры поддержки, которые мы разрабатываем в тесном контакте с производителями. Эти меры поддержки актуальны сегодняшним реалиям и вызовам.

Что касается основного сдерживающего фактора развития промышленности в нашем конкретно регионе, то это, безусловно, большой спрос на промышленную инфраструктуру и, к сожалению, ее малое предложение. Мы приняли для себя решение — поэтапно развивать сеть индустриальных парков и промышленных технопарков, на которых уже есть соответствующая инфраструктура. Порядка десяти таких площадок региона, аккредитованных на федеральном уровне, уже действуют либо создаются. На их территориях размещены производства более 50 резидентов. До 2030 года, я думаю, мы удвоим их число, что отчасти покроет запросы наших предприятий.

Исторически так сложилось, что в нашем крае много площадок, которые находятся в промышленном статусе, но не используются по назначению. Мы поставили себе задачу — активно вовлекать в оборот такие площадки, проводить инвентаризацию таких земель, потому что зачастую они обладают значительным объемом мощности по электроэнергии, газу и другим ресурсам. Мы считаем, что такие площадки могут и должны использоваться по их прямому назначению. Ведем активную работу с собственниками таких площадок, чтобы каждый метр промышленной земли использовался эффективно. Это основной вызов и сдерживающий фактор для нас на данный момент.

— Каковы перспективы развития промышленных предприятий на Кубани?

— Очень хорошие перспективы. В первую очередь это связано с позицией губернатора Краснодарского края Вениамина Ивановича Кондратьева, ведь именно с его приходом в 2016 году началась диверсификация экономики региона. Отмечу, по итогам прошлого года наш край занял третье место среди всех субъектов Российской Федерации по эффективности реализации промышленной политики. Коллеги отмечают положительную динамику по всем ключевым показателям, которые мы отслеживаем. Это и индекс промышленного производства, и объем отгруженной продукции. Мы ежегодно растем темпами +30% к уровню предыдущего года.

Сегодня появляются абсолютно новые отрасли, восстанавливаются забытые отрасли, которые когда-то существовали, но в какой-то момент практически исчезли. Я имею в виду станкостроение, вагоностроение. Основной драйвер в развитии промышленности Кубани мы видим в создании высокотехнологичных отраслей. Это медицинская и фармацевтическая промышленность, радиоэлектроника, пищевое и сельскохозяйственное машиностроение, станкостроение и многие другие отрасли с высокой добавленной стоимостью, которые позволят нам ускоренными темпами достичь тех задач, которые перед нами ставит наше руководство на самом высоком уровне.

Беседовал Дмитрий Михеенко