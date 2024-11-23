Главный онколог заявил об улучшениях в работе системы после разрыва с Западом

Российская онкологическая служба улучшила работу после разрыва отношений с западными странами, утверждает главный онколог Минздрава России академик РАН Андрей Каприн. По его словам, российская медицина не отрезана от мира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Каприн

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Андрей Каприн

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Господин Каприн заявил, что российские врачи продолжают пользоваться зарубежными препаратами и аппаратурой. Кроме того, российские онкологи сотрудничают со странами СНГ, с коллегами из Китая, Ирана, Индии.

Кроме того, отметил онколог, остается и возможность обмена опытом на Западе, российских врачей снова стали принимать на международные конференции. В частности, в этом году несколько россиян посетили форум Европейской ассоциации медицинских онкологов, также ездили на мероприятие Американского общества клинической онкологии.

«Мы не чувствуем изоляции. Рынок у нас большой, интересный, есть связь с другими странами. Но, конечно, хочется создавать больше своей аппаратуры, особенно тяжелой»,— сказал Андрей Каприн в интервью телеканалу РБК

Крупнейшее объединение российских онкопациентов «Здравствуй!» просило Минздрав увеличить финансирование борьбы с онкозаболеваниями. В ноябре в России начались клинические исследования первого инновационного российского CAR-T-препарата для лечения сложных случаев рака крови — В-острого лимфобластного лейкоза и В-клеточных злокачественных лимфом. Сейчас в стране зарегистрировано единственное средство для этих целей от швейцарской фирмы Novartis стоимостью почти 50 млн руб. за курс.

Подробности — в материале «Ъ» «С инновационным в крови».