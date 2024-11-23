Главный онколог заявил об улучшениях в работе системы после разрыва с Западом
Российская онкологическая служба улучшила работу после разрыва отношений с западными странами, утверждает главный онколог Минздрава России академик РАН Андрей Каприн. По его словам, российская медицина не отрезана от мира.
Андрей Каприн
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
Господин Каприн заявил, что российские врачи продолжают пользоваться зарубежными препаратами и аппаратурой. Кроме того, российские онкологи сотрудничают со странами СНГ, с коллегами из Китая, Ирана, Индии.
Кроме того, отметил онколог, остается и возможность обмена опытом на Западе, российских врачей снова стали принимать на международные конференции. В частности, в этом году несколько россиян посетили форум Европейской ассоциации медицинских онкологов, также ездили на мероприятие Американского общества клинической онкологии.
«Мы не чувствуем изоляции. Рынок у нас большой, интересный, есть связь с другими странами. Но, конечно, хочется создавать больше своей аппаратуры, особенно тяжелой»,— сказал Андрей Каприн в интервью телеканалу РБК
Крупнейшее объединение российских онкопациентов «Здравствуй!» просило Минздрав увеличить финансирование борьбы с онкозаболеваниями. В ноябре в России начались клинические исследования первого инновационного российского CAR-T-препарата для лечения сложных случаев рака крови — В-острого лимфобластного лейкоза и В-клеточных злокачественных лимфом. Сейчас в стране зарегистрировано единственное средство для этих целей от швейцарской фирмы Novartis стоимостью почти 50 млн руб. за курс.
Подробности — в материале «Ъ» «С инновационным в крови».