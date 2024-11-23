В Тюмени в субботу, 23 ноября, будет пасмурно, днем температура воздуха составит -1°..0°, вечером — опустится до -3°, ветер юго-западный, умеренный. Об этом сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В выходные в Тюмени будет пасмурная погода без осадков

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ В выходные в Тюмени будет пасмурная погода без осадков

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В воскресенье, 24 ноября, в Тюмени будет облачно с прояснениями, днем температура поднимется до +2°, вечером она составит 0°. Ветер ожидается юго-западный, умеренный.

По прогнозам, постепенное похолодание начнется со следующей недели. В среду, 27 ноября, ночью ожидается до -10°.

Анастасия Таначева