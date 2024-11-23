В Новороссийске благоустроят две территории за счет средств курортного сбора

За счет средств курортного сбора в Новороссийске планируют благоустроить две территории. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Новороссийска Андрея Кравченко Фото: Telegram-канал главы Новороссийска Андрея Кравченко

С начала года в бюджет Краснодарского края поступило более 8 млн руб. от гостей Новороссийска. За счет полученной субсидии планируется благоустройство платановой аллеи вдоль ул. Мира, где установят скамейки с видом на бухту и крейсер «Михаил Кутузов», а также в районе Западного мола появится новое место для отдыха.

Сейчас установлена часть малых архитектурных форм: 14 лавочек и 12 парковых шезлонгов. До конца года планируется установка 18 скамеек и уличных кашпо.

Алина Зорина