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В Сириусе протестируют систему фиксации правонарушений на основе ИИ

На территории Сириуса за безопасностью на дорогах будет следить система на основе искусственного интеллекта. Об этом сообщает пресс-служба ФТ.

Фото: пресс-служба ФТ Сириус

Фото: пресс-служба ФТ Сириус

Российская компания «Видеофор-Юг» разработала комплекс интеллектуального видеомониторинга и превентивного реагирования. На улицах Сириуса уже установлены камеры с искусственным интеллектом (ИИ), которые способны одновременно следить за сотней устройств.

Система фиксирует различные события, например, когда человек переходит дорогу в неположенном месте. После этого она активирует сценарий голосового оповещения через громкоговоритель, чтобы в режиме реального времени напомнить нарушителю об административной ответственности.

Технология работает в автономном режиме, без участия человека-оператора. Это показывает, что в систему управления умным городом уже активно внедряются элементы искусственного интеллекта. По данным системы, более 90% нарушителей отказываются от дальнейших противоправных действий уже после первого предупреждения.

Алина Зорина

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