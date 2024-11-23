«Еретик» с «Соперницами» и «Паддингтоном»

На следующей неделе в Уфе пройдут концерты Imperial Orchestra и Wildways, выступит Дидюля. В театрах покажут биографический балет о жизни Сергея Рахманинова, сказку «Щелкунчик» и спектакль «Соперницы». В кино можно будет увидеть новые приключения Паддингтона, ленту «Великая» и триллер «Еретик».

Театр

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Степанов, Коммерсантъ Фото: Андрей Степанов, Коммерсантъ

В Театре оперы и балета 24 ноября можно будет посмотреть премьеру биографического балета-фантазии «Рахманинов. Симфония длиною в жизнь». Автор идеи — главный художник театра Иван Складчиков. По его словам, премьерный балет — это рефлексия на тему судьбы композитора глазами самого Сергея Рахманинова, взглянувшего на свой жизненный путь со стороны, будто во сне. Поэтому либретто разбито на девять снов, в которых есть воспоминания о родине, о детстве и переломных моментах биографии композитора. Партитура балета собрала в себе лучшие сочинения Рахманинова с небольшими вкраплениями произведений Петра Чайковского, Модеста Мусоргского и Карла Черни. Новая постановка стала отчасти экспериментом, где есть и оперные фрагменты. Билеты на спектакль почти раскуплены.

27 ноября зрители увидят балет «Щелкунчик» в постановке Московского областного государственного академического театра «Русский балет». Спектакль покажут на сцене Городского дворца культуры. «Щелкунчик» — повесть о зарождении первой любви и открытии огромного мира переживаний и чувств. Зрителей восхищают храбрость принца Щелкунчика, победившего войско коварной Мышильды, доброта и смелость маленькой Маши, разглядевшей в деревянной кукле-щелкунчике благородного и бесстрашного принца, сказочный мир новогодних чудес и превращений.

В Городском дворце культуры 29 ноября покажут спектакль Владимира Панкова «Соперницы» по одноименной пьесе Анны Чайки. Сюжетная линия — рассказ о двух знаменитых в 1960-х годах голливудских актрисах, между которыми возникают и вражда, и ненависть, и взаимное признание, и предательство, и прощение. Объединившись, они стремятся снять лучший фильм, чтобы вернуть себе славу. В ролях: Елена Яковлева и Наталья Щукина.

Концерты

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Покалякин, Коммерсантъ Фото: Илья Покалякин, Коммерсантъ

26 ноября в «Уфа-Арене» Imperial Orchestra (Санкт-Петербург) представит грандиозное симфоническое шоу саундтреков Cinema Medley: Hans Zimmer’s Universe. Музыканты выступят в Уфе в рамках большого концертного тура по России. Шоу саундтреков — это уникальный шанс погрузиться в атмосферу любимых фильмов и вновь пережить незабываемые эмоции. В репертуаре кинооркестра музыка из 80 фильмов, написанная петербургским композитором-аранжировщиком Дмитрием Кошелевым в жанре Medley — симфоническая фантазия или сюита. В программе саундреки из лент «Дюна», «Интерстеллар», «Перл Харбор», «Король Лев», «Пираты Карибского моря», «Гонка», «Скала», «Миссия невыполнима», «Гладиатор» и других.

Во Дворце молодежи 25 ноября в рамках концертного тура выступит Дидюля с новой программой «Голос сфер». Дидюля — композитор и лидер одноименной группы, которая играет музыку в стилевом диапазоне от неофламенко до рока и фолка. Музыканты исполнят абсолютно новые произведения, а также лучшие свои композиции.

24 ноября в клубе «Dom печати» пройдет концерт Wildways — российской металкор-группы. Коллектив заявляет, что он — последний в стране представитель этого направления.

28 ноября в «Тинькофф холле» состоится концерт группы «Lookmanov трибьют» и Major Orchestra с программой «Хиты русского рока». Музыканты исполнят известные песни российских рок-групп в сопровождении симфонического оркестра.

Кино

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Левитин, Коммерсантъ Фото: Валерий Левитин, Коммерсантъ

В кинотеатрах будут показывать биографическую ленту «Великая». Фильм рассказывает историю Ли Миллер — фотомодели, которая стала известной корреспонденткой журнала. В ролях: Кейт Уинслет, Александр Скарсгард, Энди Сэмберг, Андреа Райзборо, Джош О’Коннор, Марион Котийяр и другие.

В кинопрокат вышел триллер «Еретик». Две молодые миссионерки-мормонки приходят в гости к улыбчивому мистеру Риду, чтобы обратить его в свою веру. Мистер Рид кажется вполне безобидным, поэтому девушки попадают в его ловушку, не успев опомниться. Теперь вопрос веры для них самих — вопрос выбора между жизнью и смертью. В ролях: Хью Грант, Хлоя Ист, Тофер Грейс, Leanne Khol Young, Эль Маккиннон, Анеша Бэйли и другие.

В уфимских кинозалах покажут «Приключения Паддингтона — 3». Медвежонок, ставший полноправным членом семьи Браунов и гражданином Великобритании, отправляется в гости к тетушке Люси на свою далекую родину — в Перу. В ролях: Оливия Колман, Антонио Бандерас, Эмили Мортимер, Бен Уишоу, Имелда Стонтон, Джим Бродбент и другие.