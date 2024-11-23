В Татарстане усилят контроль за состоянием заповедных зон

В Татарстане ужесточат контроль за соблюдением природоохранных норм на особо охраняемых природных территориях (ООПТ). Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Теперь индикатором риска, влекущим за собой внеплановые проверки, станет информация о загрязнении как самих ООПТ регионального значения, так и их охранных зон. Кроме того, поводом для проверок послужит предоставление недостоверных данных о хозяйственной деятельности на охраняемых территориях в Госкомитет РТ по биоресурсам. Сообщения о нарушениях могут поступать от граждан, организаций, органов власти, местного самоуправления и СМИ.

Ранее основанием для проверок считалось лишь сокращение численности редких и находящихся под угрозой исчезновения растений более чем на 20% за три предшествующих года. Новые меры призваны усилить защиту уникальных природных ландшафтов Татарстана.

Изменения внесены в Положение о региональном государственном контроле (надзоре) в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий, утвержденное в сентябре 2021 года.

Анар Зейналов