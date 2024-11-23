Автобус и легковой автомобиль сгорели после лобового ДТП в Челябинской области

Ночью 23 ноября на трассе Вахрушево-Долгодеревенское к северо-востоку от города произошло ДТП с участием автомобиля BAIC и заказного автобуса Zhong Tong. По предварительной информации, 31-летний водитель легкового автомобиля уснул за рулем и выехал на полосу встречного движения, сообщили в пресс-службе ГАИ.

После столкновения машины оказались в кювете и загорелись. Водитель BAIC скончался от полученных травм. 34-летний водитель автобуса не пострадал. Он ехал без пассажиров.

В результате аварии погиб водитель легкового автомобиля. На ликвидацию последствий ЧП привлекались 5 сотрудников МЧС 1 единица техники.