В Казани за сутки произошло 219 ДТП, один человек погиб

В пятницу, 22 ноября, в Казани произошло 219 ДТП. В одном из них погиб человек, еще семь пострадали. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.

Среди аварий — пять наездов на пешеходов, одно столкновение автомобилей, наезд на велосипедиста и падение пассажира в общественном транспорте. Кроме того, сотрудники ГИБДД задержали семерых водителей в состоянии алкогольного опьянения и двух не имеющих права управления транспортными средствами.

Также три человека были доставлены в отделы полиции по подозрению в совершении преступлений.

Анар Зейналов