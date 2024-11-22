В Екатеринбурге открылась выставка «Красота жизни» уральских художников

В Международном центре искусств «Главный проспект» открылась экспозиция «Красота жизни», которая завершает выставочный сезон 2024 года. В выставочном центре показали работы уральских художников – Александра Ремезова, Алексея Ефремова, Леонида Баранова, Валерия Костина, а также живопись петербургской художницы Ксении Заварзовой.

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Экспозиция «Красота жизни» разделена на четыре блока – «Далекие и близкие», «Байки из жизни», «Близость» и «На одном дыхании». Каждый блок – персональная серия работ каждого художника. Всего на выставке представлено порядка 500 работ.

В разделе «Далекие и близкие» собраны произведения мастеров реалистичной живописи, членов союза художников СССР и России – Нины Костиной и Александра Ремезова. Часть произведений, представленных в выставочном зале, написаны на пленэре. Другая часть работ, по словам художника, воссоздана в мастерских по документам. Реалистичные полотна переносят зрителя в прошлое, рассказывая о истории основания и развития Екатеринбурга.

«Во что были одеты люди, какими ложками ели, какие сапоги носили – все имеет значение, когда вы работаете над исторической композицией. Поскольку все, что надето на нас сейчас – отражение нашего внутреннего мира»,– отметил Александра Ремезова.

«Байки из жизни» – живопись «уральского Брейгеля» — Леонида Баранова, который уже более 20 лет рисует своих неизменных персонажей – деда с бабкой. Картины живописца довольно просты и понятны, вместе с тем полны тонкостей и деталей простого быта, так как работы пишутся по представлению. Художник заметил, что его «картинки можно рассматривать, как иллюстрации к жизни», к жизни самого Леонида Баранова или к жизни россиян.

Ксения Заварзова – автор экспозиции «Близость». Художница исследует загадочную и динамичную красоту, скрытую в теле каждого человека. В своей живописи она рассказывает истории человеческих судеб через анатомию, обращая внимание на то, что упускается из виду. Кроме того, ее творчество провоцирует зрителя на общение с самим собой через исследование собственного внутреннего мира.

Особое внимание художница концентрирует на руках, они прослеживаются во всех композициях. Сама художница признается, что «руки являются лейтмотивом работ». «Руки – тема всеобъемлющая, она охватывает все сферы жизни. Через руки можно показать все: любовь, ненависть, злобу, радость, руки взрослого, руки ребенка»,– заявила она.

Заключительная экспозиция «На одном дыхании», автором которой является Алексей Ефремов, также хорошо известный как «певец уходящего Екатеринбурга». Автор ценит старину, поэтому все работы посвящены историческому Екатеринбургу – ушедшим улицам и зданиям. По данным художника, всего в выставочном зале представлено 30 произведений «уходящего Екатеринбурга», разбавленные дополнительными сюжетами.

Алексей Ефремов не только мастер реалистической живописи, но и настоящий мастер графических работ. Представленная на выставке графика задумана, как тематические серии старого города. Картины выполнены в смешанной технике: на тонированной бумаге разного рода пастелью, акварельными карандашами и цветными линерами.

Анастасия Лесникова