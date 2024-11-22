В Казани выявили случай незаконного отчуждения участка за 300 млн руб.

Прокуратура Республики Татарстан выявила случай незаконного отчуждения земельного участка в Казани площадью 4,2 га, рыночная стоимость которого составляет около 300 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры республики.

Отчужденный участок предназначен для объектов отдыха и туризма.

Объекты, расположенные на данной территории, имеют площадь застройки всего 600 кв. м, что в 77 раз меньше предоставленного земельного надела. Это вызывает сомнения в законности выделения участка, так как существует несоразмерность между площадью земли и фактически используемой застройкой.

В 2021 году был заключен договор купли-продажи данного земельного участка по значительно заниженной цене в 6 115 287 руб., что нанесло ущерб законным интересам муниципального образования.

Прокуратура направила в суд иск с требованием признать недействительным договор купли-продажи, заключенный 29 декабря 2021 года между «Комитетом земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета Казани» и ООО «Центр недвижимости и оценки». Прокуратура также настаивает на возврате земельного участка в муниципальную собственность.

В настоящее время иск находится на рассмотрении в суде.

Влас Северин