В школах Екатеринбурга стоимость завтраков для учеников 5-11 классов в первом полугодии 2024-2025 года составила 128,5 руб., а обеда — 192,8 руб. Завтрак для учеников 1-4 классов — 108,6 руб., обед — 162,9 руб. Соответствующее постановление, подписанное и.о. главы Екатеринбурга Игорем Сутягиным, опубликовано на сайте городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Екатеринбурге стоимость школьного питания за год выросла на 30,4%

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ В Екатеринбурге стоимость школьного питания за год выросла на 30,4%

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По данным постановления от августа 2023 года, в прошлом учебном году стоимость завтраков была следующая: 98,5 руб. для учащихся 5-11 классов и 85,2 руб. для учеников 1-4 классов. Обеды стоили 147,8 руб. для средней школы и 127,8 — для начальной.

Напомним, в 2022 году санкции повысили себестоимость школьного питания в Екатеринбурге на 18%.

Анастасия Таначева